Будапешт, 31 января, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) пообещала Венгрии добиться возобновления транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Marton Monus/Global Look Press Виктор Орбан

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее также заявлял, что Еврокомиссия ведёт переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Европу. По его словам, у Будапешта есть рычаги давления на Киев, которые в случае необходимости будут применены.

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