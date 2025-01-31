Москва, 31 января, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Суд постановил арестовать начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по уголовному делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Болгарева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По информации СК, с 2017 по 2023 годах Минобороны России заключило более 10 госконтрактов с предприятиями военно-промышленного комплекса на поставку продукции военного назначения, в том числе с целью обеспечения подразделений, придающих участие в боевых действиях.

В качестве субподрядчика по указанным договорам выступало ОАО «Пятигорский завод «Импульс». Болгарев занимался контролем качества и технической приемки продукции.

По версии следствия, он получил от гендиректора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко взятки на общую сумму более 14 млн рублей. Правоохранительные органы считают, что начальник военного представительства получил эти средства за формальную приёмку продукции военного назначения и общее покровительство в рамках исполнения гособоронзаказа.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября были задержаны начальник 4924-го военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин. Их заподозрили в получении взяток на 11 млн рублей. Задержанные признали вину.