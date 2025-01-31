Москва, 31 января, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Четвёртый лотерейный миллиардер, выигравший главный приз в размере 1 млрд рублей в новогодней лотерее, вышел на связь с организаторами. Об этом 31 января сообщили в компании «Столото».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В компании добавили, что победитель обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша, направив необходимый пакет документов почтовой службой.

«Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей», ― сообщил в беседе с «РИА Новости» представитель «Столото».

Операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович отметила, что победитель имеет право остаться анонимным. В компании пообещали, что если после завершения всех формальностей победитель «Новогоднего миллиарда» захочет рассказать общественности свою историю победы, то они ей поделятся.

Как сообщало ИА Регнум, житель Сахалинской области выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше лотереи «Новогодний миллиард» и стал, как отметили организаторы, четвёртым «лотерейным миллиардером» в стране. В праздничном тираже, который прошёл 1 января 2025 года, разыграли рекордную сумму — более 3,65 млрд рублей, выигрышными оказались 11,9 млн билетов.

В компании пояснили, что после вычета налога победитель получит около 781,6 млн рублей.

4 января стало известно, что жительница Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры выиграла крупную сумму в новогоднюю лотерею. Оператор всероссийских лотерей уточнил, что её выигрыш превысил 147 млн рублей. Женщина купила билет по настоянию супруга. Участие в новогодней лотерее для их семьи является своеобразной традицией.

Один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец заявил, что вероятность крупного выигрыша в лотерею не дотягивает даже до 0,2%.