Москва, 31 января, 2025, 09:46 — ИА Регнум. На территории Москвы и Московской области задержали трёх топ-менеджеров «УК «Роснано». Их подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом 31 января сообщили в пресс-центре МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В ведомстве уточнили, что задержаны заместитель руководителя компании ― исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчётности Марина Касенкова.

Задержания проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ, фигурантами которого стали сотрудники «УК «Роснано», а также другие лица.

По версии следствия, в 2017 году злоумышленники, пытаясь скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании, предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Они исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «Роснано».

«Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022–2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей», ― говорится в сообщении МВД.

В ближайшее время по ходатайству следователя фигурантам будет избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о задержании в Москве бывших заместителей главы государственной корпорации «Роснано» сообщил источник в правоохранительных органах.

В апреле 2024 года появилась информация о том, что в деле о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей фигурируют двое бывших топ-менеджера «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв, а также директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.

В августе 2024 года Мещанский суд Москвы заочно вынес Киселёву и Рапопорт меру пресечения в виде ареста по делу о растрате в особо крупном размере. Оба бывших сотрудника «Роснано» обжаловали это решение суда, но апелляция оставила его в силе.

В том же месяце стало известно, что следователи по результатам проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании, возбудили несколько уголовных дел. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.