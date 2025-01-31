Москва, 31 января, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Трое погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном имели российские паспорта. Информация ещё по одному погибшему проверяется, сообщила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

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«У трёх жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении ещё одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — отметила дипломат.

Она напомнила, что среди пассажиров рейса American Airlines были Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами.

Российское посольство находится на связи с Госдепартаментом США по вопросам, связанным с авиакатастрофой. Детальные ответы на свои запросы Москва пока не получила, добавила Захарова.

Россия выражает искренние соболезнования в связи с гибелью людей при столкновении самолёта и вертолёта в американской столице, сказала представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские власти находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе.