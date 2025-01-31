Москва, 31 января, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Около 700 тыс. нераспроданных новых автомобилей осталось на российских складах по состоянию на начало 2025 года. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил 31 января РБК со ссылкой на источник на авторынке.

Global Look Press

Отмечается, что к началу прошлого года количество автомобилей увеличилось почти вдвое и превысило 400 тыс. единиц.

«В текущих стоках более половины (примерно 52%) занимают произведённые в России автомобили, остальное — импорт», ― говорится в материале.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что такое количество автомобилей в стоках является рекордным с 2020 года. По словам эксперта, в 2023 году обстановка на рынке стала более стабильной, однако в следующем году предложение значительно превысило спрос из-за появления множества китайских брендов.

Целиков уточнил, что из общего числа нереализованных транспортных средств порядка 500 тыс. составляют легковые автомобили, причём подавляющее большинство — 400 тыс. — приходится на китайские бренды.

Специалисты предупреждают о потенциальных рисках для автомобильного рынка. Текущая ситуация напоминает кризисный 2008 год, когда после пика производства последовало резкое сокращение на 60%. Прогнозы на 2025 год предполагают снижение продаж на 10-20%, что может составить от 1,25 до 1,43 млн автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский 16 января заявил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей. Он назвал эту ситуацию очень негативной.

По его словам, самые большие запасы скопились у наиболее востребованных марок, не сумевших быстро остановить поставки. По оценкам, имеющегося количества машин хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода.

Заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов 28 января заявил, что в России за прошедший год более чем на треть выросло производство легковых автомобилей. По его словам, по итогам 2024 года по выпуску автотранспортных средств удалось достичь положительных значений ― рост в целом составил 33%. По грузовым автомобилям и автобусам темпы роста были ниже ― 7% и 1% соответственно, добавил Чернов.