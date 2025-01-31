Вашингтон, 31 января, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Тела 40 погибших обнаружены в районе крушения пассажирского самолёта и вертолёта, столкнувшихся над рекой Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщил 30 января телеканал CBS, ссылаясь на источники в силовых ведомствах.

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«По меньшей мере 40 тел были найдены к 17:30 по восточному времени (01:30 мск 31 января)», — говорится в сообщении.

Некоторые тела вынесло на берег, другие удалось найти под водой.

По мнению специалистов, обнаружены все останки, которые можно безопасно извлечь из обломков фюзеляжа. Предположительно, тела остаются в хвостовой части лайнера, которая пока недоступна для водолазов.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном 29 января около 21:00 (в 05:00 МСК 30 января). И лайнер, и вертолёт упали в реку.

Выживших на месте крушения не нашли. Среди пассажиров регионального рейса American Airlines, следовавшего из Канзаса в аэропорт имени Рональда Рейгана в столице страны, были выходцы из России, тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская. На борту также находился бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.