Москва, 31 января, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Политикой открытых дверей и выступлениями в защиту приезжих немецкое общество приближает своё уничтожение. Об этом заявил 31 января глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Patrick Pleul/Global Look Press

Он прокомментировал акцию в поддержку увеличения количества приезжих, которая прошла в стране после того, как от рук афганского беженца погибли взрослый и двухлетний ребёнок. По словам сенатора, около 12-13% жителей Германии поддерживают «Зелёных», которые одобряют приток иностранцев.

«Когда нация теряет чувство самосохранения и переходит в фазу постепенного самоубийства, внутри неё непременно находятся обезумевшие могильщики, стремящиеся ускорить этот процесс», — написал Пушков.

Он напомнил о термине «самоликвидация Германии», который предложил бывший сенатор по вопросам финансов в берлинском сенате Тило Сарацин. По мнению Пушкова, этот процесс продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января 28-летний уроженец Афганистана напал с ножом на группу детей в парке города Ашаффенбурга в Баварии. Мужчина и ребёнок получили смертельные ранения, ещё одного ребёнка и взрослого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержали, в прошлом у него были психологические проблемы.

Бундестаг 29 января принял одну из резолюций фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики. Несмотря на разногласия, поддержку ей выразили депутаты «Альтернативы для Германии». За инициативу проголосовали 348 депутатов, против высказались 345.

Резолюция предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагается немедленно брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.