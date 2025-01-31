Москва, 31 января, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из пожара, который вспыхнул в административном здании на северо-западе Москвы. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По данным ведомства, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м.

«Огонь <…> тушат 130 специалистов и 37 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли 300 человек.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, привлекли пожарный поезд. В его составе цистерны со 150 т воды и 4 т пенообразователя.

В тушинской межрайонной прокуратуре заявили, что контролирует установление обстоятельств пожара.

Как сообщало ИА Регнум, здание бывшего машиностроительного завода на улице Сходненский тупик на северо-западе Москвы загорелось ранним утром 31 января. Огонь охватил двухэтажное здание на площади 1500 кв. м.

По информации спасателей, эвакуированы около полусотни человек из рядом стоящего здания. В процессе тушения произошло частичное обрушение крыши здания.