Волгоград, 31 января, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Падение обломков одного из сбитых беспилотников привело к пожару на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. Об этом сообщил 31 января губернатор Андрей Бочаров.

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Он проинформировал, что ночью дежурные средства ПВО отразили атаку на регион восьми украинских дронов.

«В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован», — привела слова Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области в Telegram-канале «Регион 34».

Губернатор добавил, что пострадал один рабочий завода, его доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 января украинский беспилотник сбили над Городищенским районом Волгоградской области. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 26 декабря обломки одного из украинских дронов, сбитых над регионом, упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе. Ущерба производству причинено не было.

Дежурные средства ПВО Минобороны России нейтрализовали 49 украинских дронов ночью 31 января. В ведомстве уточнили, что 25 БПЛА сбили в Ростовской области, восемь — в Волгоградской, шесть — в Курской, четыре — в Ярославской, по два — в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае.