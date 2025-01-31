Вашингтон, 31 января, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Китайские военные начали строительство комплекса крупнейшего в мире армейского командного центра, размеры которого в 10 раз превзойдут размеры американского Пентагона. Об этом 31 января со ссылкой на полученные спутниковые снимки и заявления источников из разведки сообщило издание Financial Times.

Wang Shengwei/Global Look Press

«Спутниковые снимки <…> показывают строительную площадку площадью около 1500 акров (более 6 кв. км. — Прим. ред.) в 30 км к юго-западу от Пекина с глубокими ямами», ― говорится в материале.

Объект возводят к юго-западу от Пекина с середины 2024 года. Эксперты полагают, что там будут размещаться большие укреплённые бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну.

Также отмечается, что разведывательное сообщество внимательно следит за объектом, а военные аналитики окрестили объект «Пекинским военным городком».

«Если информация подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер <…> будет сигнализировать о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны», — указали авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Китайская Народная Республика увеличила расходы на нужды обороны на 7,2%. Это увеличение стало крупнейшим за последние пять лет.

Планировалось, что в 2024 году военные расходы центрального правительства Китая вырастут до 1,67 трлн юаней (около 231 млрд долларов). Военный бюджет КНР занимает второе место в мире после США.

В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону до 1553,7 млрд юаней, что на 7,2% больше, чем годом году. Официальный представитель ВСНП Ван Чао тогда подчеркнул, что модернизация вооружённых сил КНР не представляет никакой угрозы другим странам мира.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 октября призвал НОАК быть готовой к потенциальной войне. По его словам, китайской армии необходимо повысить стратегический сдерживающий и боевой потенциал.