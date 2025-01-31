Москва, 31 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Следственный комитет России обнародовал кадры признательных показаний пленного бойца Вооружённых сил Украины Евгения Фабрисенко, который рассказал об убийстве 22 мирных жителей в курском приграничном селе Русское Поречное. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства 31 января.

Кадр из видео

На допросе он привёл подробности о том, как вместе с сослуживцами проник на территорию Курской области. В селе село Русское Поречное они заходили в жилые дома мирных граждан, убивали мужчин, насиловали женщин, которых потом также убивали.

Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, трое украинских военных и их командир с позывным Кум убили 11 мужчин и трёх женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем соучастники перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко 31 января сообщила, что установлена причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное. Среди подозреваемых — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты четвёртого батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.

Как передавало ИА Регнум, Курский суд 25 января арестовал 26-летнего украинского военного Фабрисенко. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности. По данным следователей, Фабрисенко вместе с другими неустановленными украинскими военными незаконно пересекли границу Курской области, убили не менее шести женщин из села Русское Поречное в Суджанском районе, перед этим изнасиловав их с особой жестокостью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 января сообщила, что в освобождённом российскими военными селе Русское Поречное обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов.

19 января в российских силовых структурах добавили, что в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Отмечалось, что бойцы ВСУ натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства боевиками украинских формирований мирных граждан села Русского Поречного. В ведомстве уточнили, что все причастные к преступлению украинские военные будут установлены и привлечены к ответственности.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 30 января призвал мировое сообществооказать влияние на руководство Украины, чтобы остановить преступления киевского режима и прекратить вопиющие нарушения прав человека.