Владимир, 31 января, 2025, 08:33 — ИА Регнум. На территории Владимирской области упал беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщил 31 января губернатор Александр Авдеев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сегодня ночью в Судогодском районе произошло падение беспилотного летательного аппарата», — написал глава региона в Telegram-канале «Авдеев. О важном».

Он отметил, что люди при инциденте не пострадали, угрозы для населения нет. БПЛА упал возле частного дома, незначительно повреждён забор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ проинформировало о нейтрализации 49 украинских дронов ночью 31 января. В ведомстве уточнили, что 25 БПЛА сбили в Ростовской области, восемь — в Волгоградской, шесть — в Курской, четыре — в Ярославской, по два — в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

Украинские БПЛА пытались атаковать Владимирскую область 13 декабря. Тогда над Петушинским районом сбили четыре беспилотника, после чего возникли небольшие возгорания. Угрозы для населения не было, сообщал Авдеев.