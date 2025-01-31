Москва, 31 января, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» объявили о старте конкурса «Создай наше». К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. По его итогам эксперты определят 30 победителей, которые получат по одному миллиону рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В этом году у конкурса два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трёх лет». Участникам предстоит пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.

«Участие в конкурсе «Создай наше» — это не просто шанс для молодых предпринимателей получить финансирование, но и уникальная возможность обрести знания, навыки и знакомства, необходимые для успешного ведения бизнеса», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Она подчеркнула, что молодые предприниматели сегодня — это завтрашние лидеры, способные решать сложные задачи и двигать нашу экономику вперед.

В течение месяца с 22 апреля эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей, рассказали в Корпорации МСП. Их имена назовут 26 мая во время торжественной церемонии награждения. Лучшие молодые предприниматели получат гранты и приглашения на акселерационную программу Корпорации МСП.

«Проводя конкурс «Создай наше» впервые в прошлом году, мы увидели большой интерес к нему со стороны молодежи. Всего желание принять участие изъявили более 5 тыс. человек из 88 регионов страны», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, после завершения заявочной кампании в Корпорацию МСП поступали обращения от тех, кто не успел зарегистрироваться, с вопросами о новом конкурсе.

«Создай наше» — важный элемент системной работы АСИ по поддержке молодежного предпринимательства. В рамках этой инициативы также активно развивается цифровая платформа «Конструкториум».

«Молодые предприниматели — это сила, которая создает будущее страны. Поддержка их инициатив и помощь в развитии новых проектов — одна из важнейших задач государства. Конкурс «Создай наше» помогает молодым людям преодолеть барьеры на пути в бизнес, поверить в свои идеи и почувствовать себя частью поколения новаторов. Итоги прошлого года показали значимость проекта: 30 предпринимателей смогли заявить о себе и доказать, что готовы менять мир уже сейчас. Это не просто обучение и наставничество — это реальный шанс для тех, кто готов взять на себя ответственность за завтрашний день», — отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Все этапы отбора проходят онлайн, что дает молодым людям со всей страны уникальную возможность проявить себя и свои таланты», — подчеркнул директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Первый конкурс «Создай наше» прошел в апреле 2024 году, уточнили в Корпорации МСП. 30 победителей из 20 регионов получили грант на развитие своего бизнеса в размере миллиона рублей, а также приглашение на программу «МСП: Акселератор молодежных проектов».