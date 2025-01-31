Оттава, 31 января, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и выполнил две результативных передачи в матче с «Оттавой Сенаторз». Встреча в рамках регулярного чемпионата НХЛ закончилась победой канадцев в овертайме со счётом 5:4 (0:0, 3:1, 1:3, 1:0).

All-Pro Reels Александр Овечкин

Игра состоялась в ночь на 31 января в Оттаве на льду арены «Канадиен Тайр-центр». В основное время в составе «Сенаторз» отличились Ридли Грейг, Джош Норрис, Шейн Пинто и Джейк Сандерсон. Победный гол в овертайме забил Тома Шабо.

У вашингтонцев по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл и Овечкин, ещё два гола на счету Дилана Строума. Россиянин также сделал две голевые передачи, его признали второй звездой матча.

В текущем сезоне Овечкин забил 23-й гол, а в Национальной хоккейной лиге — уже 876-й. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) сократилось до 18 шайб.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января в канадском Калгари клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение команде «Калгари Флэймз» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин провёл на льду в общей сложности 17 минут и не отличился результативными действиями.

В НХЛ считают, что российский капитан «Вашингтона» сможет побить исторический рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах 16 апреля 2025 года.