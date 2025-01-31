Суджанский район, Курская область, 31 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Установлена причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное Курской области. Об этом 31 января сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Кадр из видео

По её словам, среди подозреваемых — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты четвёртого батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.

Установлено, что Фабрисенко с сослуживцами в сентябре 2024 года незаконно пересекли госграницу России и вторглись на территорию Курской области. Фабрисенко задержали в ходе боевых действий в Суджанском районе. На допросе он признал вину и привёл подробности совершения им и другими военнослужащими ВФУ изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств.

С 28 сентября по 24 ноября прошлого года боевики по приказу своего командира с позывным Кум убили в селе Русское Поречное 11 мужчин и трёх женщин. Кроме того, они совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых затем убили. Позже соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных жилых домов.

Проведённые следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками. Следствие установит командиров украинских вооружённых формирований, отдававших преступные приказы, других соучастников этих преступлений, отметила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 28 января заявил, что по меньшей мере 5399 мирных граждан пострадали в 2024 году в результате преступлений, совершённых Украиной. В это число входят 809 человек, которые были убиты. По его словам, за прошедший год украинские вооружённые формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 87 885 боеприпасов.

Установлено, что в освобождённом российскими военными селе Русское Поречное в приграничье Курской области бойцы украинских формирований обустроили камеры пыток в подвалах жилых домов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что обнаружили как минимум семь тел местных жителей разных возрастов со следами пыток.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пытки и убийства мирных жителей села Русское Поречное бойцами Вооруженных сил Украины являются геноцидом и преступлением против человечества.