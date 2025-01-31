Вертолёты не раз мешали совершить посадку самолётам в Вашингтоне
WP: за день до столкновения в Вашингтоне вертолёт помешал посадке другого рейса
Вашингтон, 31 января, 2025, 07:53 — ИА Регнум. За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолёт помешал посадке самолёта одной из авиакомпаний. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аудиозапись радиопереговоров.
Самолёт компании Republic Airways летел из города Хартфорд (штат Коннектикут) в Вашингтон, уже заходил на посадку. Но пилотам пришлось изменить траекторию движения, когда у них на пути возник вертолёт.
Экипаж принял решение пойти на второй круг и сел со следующей попытки.
Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе 29 января. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.
Все погибли, тела достали из реки.
Оба бортовых самописца обнаружили в самолёте American Airlines после крушения.
США находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, заявил президент Дональд Трамп.
В числе 60 пассажиров лайнера были два гражданина Китая, несколько россиян и американцы.