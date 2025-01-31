Вашингтон, 31 января, 2025, 07:53 — ИА Регнум. За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолёт помешал посадке самолёта одной из авиакомпаний. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аудиозапись радиопереговоров.

(сс) Jakub Hałun Вертолет UH-60M Black Hawk

Самолёт компании Republic Airways летел из города Хартфорд (штат Коннектикут) в Вашингтон, уже заходил на посадку. Но пилотам пришлось изменить траекторию движения, когда у них на пути возник вертолёт.

Экипаж принял решение пойти на второй круг и сел со следующей попытки.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе 29 января. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

Все погибли, тела достали из реки.

Оба бортовых самописца обнаружили в самолёте American Airlines после крушения.

США находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, заявил президент Дональд Трамп.

В числе 60 пассажиров лайнера были два гражданина Китая, несколько россиян и американцы.