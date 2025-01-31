Москва, 31 января, 2025, 07:34 — ИА Регнум. В воздушном пространстве России ночью 31 января нейтрализовали 49 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Над Ростовской областью сбили 25 вражеских дронов, восемь обезвредили в Волгоградской области, шесть — в Курской, четыре — в Ярославской и по два беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области 25 беспилотников ВСУ были сбиты за ночь 31 января в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. В Красносулинском районе около хутора Грачёв в результате падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошёл обрыв электропроводов. Предварительно, никто не пострадал.

В ночные часы 30 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над двумя регионами России. Над Брянской областью поразили два украинских БПЛА. Ещё три дрона сбили над территорией Белгородской области.