Мурсия, Испания, 31 января, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Предприятие в испанском городе Мурсия, где 30 января произошёл взрыв, принадлежит немецкой компании Rheinmetall. Завод является крупным поставщиком оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности узнал Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум

С нескольких предприятий компании ВСУ получали 155-мм снаряды ERO2A1, а также взрыватели, гильзы и бомбы.

В результате взрыва в резервуаре пострадали минимум шесть человек, один из них в тяжёлом состоянии доставлен с отравлением дымом и ожогами тела в больницу.

После взрыва в лесу рядом с заводом вспыхнул пожар, охвативший более двух 2 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, цех завода «Мотор Сич» поразили ракетным ударом российские войска в подконтрольном Киеву городе Запорожье, информировал 27 января сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В цеху производились силовые установки для авиатехники, но теперь последствия ракетного удара таковы, что возможность перезапуска производства исключена.

Три человека числятся пострадавшими при взрыве на военной базе в городе Кимхэ в Южной Корее.