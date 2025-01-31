Владивосток, 31 января, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Хищения почти 5 млрд рублей бюджетных средств не допустили в Приморском крае. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Столяров.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Предотвращено хищение почти 5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе», — приводит ТАСС заявление Столярова в ходе итоговой коллегии прокуратуры Приморского края.

Также в 2024 году сотрудники регионального надзорного ведомства способствовали завершению строительства, ремонта и вводу в эксплуатацию 12 социально значимых объектов в рамках нацпроектов, благоустройству более 300 дворовых территорий, свыше 40 общественных пространств, ремонту более 100 километров дорог.

Как сообщало ИА Регнум, МВД и ФСБ арестовали двух фигурантов — экс-гендиректора и экс-замгендиректора федерального учреждения при Минтрансе России. Первого заподозрили в превышении должностных полномочий при реализации госконтрактов на развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском краях с 2014 по 2019 год, соответствующий ущерб составил более 850 млн рублей. В отношении второго фигуранта возбудили уголовное дело по подозрению в принятии и оплате некачественно выполненных строительно-монтажных работ по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае в период с 2014 по 2016 год. Ущерб оценили в сумму свыше 260 млн рублей. Расследование по факту хищения более 4 млрд рублей бюджетных средств подрядными организациями продолжается.