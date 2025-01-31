Ярославль, 31 января, 2025, 06:58 — ИА Регнум. В Ярославской области утром 31 января сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«На подлёте к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал глава области.

Он предупредил жителей, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 31 января в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ. Всего в регионе уничтожили 25 украинских беспилотников: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. Предварительно, никто не пострадал.

В Воронежской области ночью 31 января дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников. В результате отражения атаки ВСУ пострадал один человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев.