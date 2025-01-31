* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Слова главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном крахе Украины к лету 2025 года, обнародованные в СМИ после закрытой встречи депутатов Верховной рады и руководителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 января, стали поводом для возбуждения уголовного дела, сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко. О том, что в отсутствие мирных переговоров под угрозой может оказаться «само существование» Украины, написала накануне «Украинская правда». В материале говорилось, что ответ Буданова последовал после вопроса: «Сколько еще времени есть?». Эти слова не должны были попасть в СМИ. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1072-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Впоследствии в ГУР попытались замять скандал, последовало опровержение, а сам Буданов по поводу сказанного привёл вульгарный анекдот про старых женщин у подъезда, которые обсуждают чужую жизнь.

Характерно, что информация о перспективах краха Украины прозвучала на фоне освобождения ВС РФ Великой Новосёлки в ДНР — последнего крупного укрепленного рубежа боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Об успехах российских войск, зачистивших от врагов этот посёлок, Минобороны РФ сообщало 26 января. Отмечалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования.

«У режима Зеленского была возможность спасти своих солдат, но они ей пренебрегли, чтобы доложить Западу о лишнем дне удержания посёлка», — пояснял «РИА Новости» председатель комиссии ОП РФ РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя гибель целого гарнизона ВСУ, получившего приказ не отступать и не сдаваться в плен.

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