Москва, 31 января, 2025, 06:50 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы ранним утром 31 января загорелось здание бывшего машиностроительного завода на улице Сходненский тупик. О пожаре сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Огонь охватил 2-этажное здание на площади 1500 кв. метров.

По информации спасателей, эвакуированы около полусотни человек из рядом стоящего здания.

В процессе тушения произошло частичное обрушение крыши здания.

Как сообщало ИА Регнум, в Шадринске Курганской области вспыхнул пожар в общежитии. Загорелись две комнаты. Из здания эвакуировали более 50 человек.

Пожар вспыхнул в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Пострадавших нет.

В горящем торговом центре в Уфе обрушилась кровля. Огонь охватил 900 кв. метров здания. Усилиями спасателей переход пламени на соседние строения не допущен.