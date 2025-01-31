Киев, 31 января, 2025, 06:47 — ИА Регнум. Новая администрация США не признаёт легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского. Он лишь нужен для разрешения ситуации, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

IMAGO/Henri Szwarc / Starface/Global Look Press Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Зеленский в глазах этой администрации Белого дома нелегитимен. Договариваться с ним о чём-либо, тем более о переизбрании на второй срок, никто не хочет», — написал депутат в Telegram-канале.

На данный момент Зеленский используется как «затычка» для разрешения ситуации, считает Дубинский.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января президент России Владимир Путин заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно. Однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти в стране является Верховная рада, неоднократно подчёркивал Путин.

Выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили. Это решение объяснялось военным положением на Украине. Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.