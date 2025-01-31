Вашингтон, 31 января, 2025, 06:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность введения с 1 февраля пошлин на импорт нефти из Канады и Мексики. При этом окончательное решение ещё не принято.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Мы можем это сделать, а можем и не делать. Вероятно, мы примем это решение вечером», — сказал Трамп журналистам 30 января.

Дональд Трамп пояснил, что причиной введения таможенных пошлин в размере 25% на товары является миграционный кризис, поставки наркотиков и условия в торговле между странами.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп заблуждается, думая, что размер американского рынка даёт ему значительные рычаги давления на другие государства, и угрожая им тарифами. Об этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По мнению американского профессора, даже если бы торговля с США полностью исчезла, то мир чувствовал бы себя «достаточно хорошо». США, добавил эксперт, сильно пострадали бы от потери торговли.

Введение новых таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили.

В декабре Трамп заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов.