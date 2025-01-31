Новосибирск, 31 января, 2025, 06:15 — ИА Регнум. На станции Барабинск в Новосибирской области сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство. Дебошир напал с ножом на двух пассажиров поезда Томск — Адлер, заявила 31 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск — Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции», — уточнила Волк в Telegram-канале.

Она добавила, что пострадавших госпитализировали. Подозреваемого доставили в дежурную часть.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года на Калужско-Рижской линии московского метро мужчина в ходе конфликта ударил ножом в шею другого пассажира. В МВД РФ уточнили, что во время движения состава от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» житель столицы ножом порезал шею приезжему из Волгоградской области, попросившему уступить место женщине. Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Нарушителя заключили под стражу.