Ростов-на-Дону, 31 января, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Ночью 31 января в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ. Всего в регионе уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В Telegram-канале он уточнил, что вражеские БПЛА были сбиты в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. Предварительно, никто не пострадал.

В Красносулинском районе около хутора Грачёв в результате падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошёл обрыв электропроводов. Дежурные службы выехали на место происшествия.

Информация о последствиях в других населённых пунктах уточняется, заключил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, также ночью 31 января несколько украинских беспилотников обнаружили и уничтожили над Воронежской областью. Один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Кроме того, на юге области повреждения получили частный жилой дом и ферма. В Воронеже пострадало остекление на промышленном предприятии.

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 29 января перехватили и уничтожили над российскими регионами 104 украинских беспилотника. Атакам подверглись девять регионов. Больше всего дронов сбили в небе над Курской областью ― 47. Также 27 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 11 — над Смоленской. Кроме того, российские военные сбили семь дронов ВСУ над Тверской областью, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.