Киев, 31 января, 2025, 05:49 — ИА Регнум. В ночь на 31 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Отмечается, что в Киеве и нескольких областях Украины ранее была объявлена воздушная тревога.

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области ночью 31 января дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников. В результате отражения атаки ВСУ пострадал один человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Над российскими регионами силами военных почти за два часа было уничтожено 17 украинских беспилотников, информировали 30 января в Минобороны РФ. Большинство БПЛА обезвредили над территорией Курской области — 11. По два дрона сбили в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.