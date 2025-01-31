Пекин, 31 января, 2025, 05:43 — ИА Регнум. В числе 60 пассажиров лайнера, который столкнулся с вертолётом 29 января в небе над Вашингтоном, были два гражданина Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство КНР в США.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

«Среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне были два гражданина КНР», — сообщили СМИ дипломаты, добавив, что информация уточняется.

Также посольство Китая обратилось к властям США с просьбой оказать необходимую помощь семьям погибших.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе 29 января. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

Оба бортовых самописца обнаружили в самолёте American Airlines после авиакатастрофы в небе над Вашингтоном.

Столкновение могло случиться по вине пилотов вертолёта, предположил президент США Дональд Трамп. По его словам, очки ночного видения могли «исказить» обзор, в результате чего борт столкнулся с самолётом в небе. Экипаж лайнера действовал правильно, когда шёл на посадку, подчеркнул американский лидер.

Смена диспетчеров на момент столкновения самолёта и вертолёта была «нестандартно» укомплектована. Вместо двух сотрудников работал один.

США находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, заявил Дональд Трамп.