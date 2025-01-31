БРИКС грозят 100%-е пошлины за попытки создать альтернативу доллару — Трамп
Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару
Вашингтон, 31 января, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Странам БРИКС грозят пошлины в размере 100% при попытке создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Об этом 30 января заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждёт введение 100%-ных пошлин… Им придётся искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одного из государств БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо ещё. Любая страна, которая попробует это сделать, скажет «привет» пошлинам и «прощай» Америке!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп 21 января также обещал ввести пошлины в размере 100% против стран БРИКС. По его словам, страны — члены объединения не оставили Вашингтону выбора, намереваясь ввести в международные расчёты новую валюту вместо доллара.
Как сообщало ИА Регнум, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин назвал слова Трампа о пошлинах против БРИКС посягательством на национальный суверенитет стран объединения. По мнению эксперта, Трампу будет сложно бороться с использованием национальных валют введением 100%-ных пошлин, потому что такие страны, как Китай, который очень активно интернационализирует юань, всё равно будут производить и поставлять товары в США, а быстро заменить китайское производство невозможно.
Президент России Владимир Путин 26 сентября 2024 года заявил о заинтересованности партнёров в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.
Страны межгосударственного объединения БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платёжным механизмам, утверждал 2 ноября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, альтернативные платёжные механизмы не направлены против системы, сложившейся вокруг доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике. США в современном мире оказались в отчаянном положении, из-за чего Вашингтон для сохранения своей гегемонии попытается использовать даже запрещённые приёмы, в связи с чем странам необходимо обезопасить себя от долларового произвола, заключил министр.