Вашингтон, 31 января, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Странам БРИКС грозят пошлины в размере 100% при попытке создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Об этом 30 января заявил президент США Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум БРИКС BRICS изоляция

«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждёт введение 100%-ных пошлин… Им придётся искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одного из государств БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо ещё. Любая страна, которая попробует это сделать, скажет «привет» пошлинам и «прощай» Америке!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп 21 января также обещал ввести пошлины в размере 100% против стран БРИКС. По его словам, страны — члены объединения не оставили Вашингтону выбора, намереваясь ввести в международные расчёты новую валюту вместо доллара.

Как сообщало ИА Регнум, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин назвал слова Трампа о пошлинах против БРИКС посягательством на национальный суверенитет стран объединения. По мнению эксперта, Трампу будет сложно бороться с использованием национальных валют введением 100%-ных пошлин, потому что такие страны, как Китай, который очень активно интернационализирует юань, всё равно будут производить и поставлять товары в США, а быстро заменить китайское производство невозможно.

Президент России Владимир Путин 26 сентября 2024 года заявил о заинтересованности партнёров в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

Страны межгосударственного объединения БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платёжным механизмам, утверждал 2 ноября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, альтернативные платёжные механизмы не направлены против системы, сложившейся вокруг доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике. США в современном мире оказались в отчаянном положении, из-за чего Вашингтон для сохранения своей гегемонии попытается использовать даже запрещённые приёмы, в связи с чем странам необходимо обезопасить себя от долларового произвола, заключил министр.