Прага, 31 января, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда, желая голода и смертей в масштабах страны.

Иван Шилов ИА Регнум Блокада Ленинграда

72-летняя политическая фигура заявила, что русским следует пережить блокаду снова.

По словам Немцовой, вместо того чтобы отмечать годовщину снятия блокады Ленинграда, Россия должна испытать нечто подобное.

«Россия празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады. Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — написала она в социальной сети X.

При этом Немцова и «рецепт» дала. По её мнению, для достижения такого эффекта нужно усилить западные санкции в отношении России, они должны быть ещё жёстче, «скрестим пальцы», призвала Немцова.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В МИД Германии заявили, что Берлин продолжит нести ответственность за военные преступления во время Второй мировой войны, в том числе за блокаду Ленинграда. В ведомстве подчеркнули, что блокада была страшным преступлением, которое вермахт совершил против Ленинграда и его населения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда была беспрецедентно жестокой и циничной. Глава государства обратил внимание, что преступления нацистов не имеют срока давности. Он также заявил, что блокада города являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Путин напомнил, что от голода и болезней погибли более 1 млн человек.