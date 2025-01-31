Эр-Рияд, 31 января, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Первый представитель России Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень выиграл титул чемпиона в супертяжёлом весе в лиге пощёчин Power Slap, организованной генеральным директором Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.

Кадр из видео Василий Камоцкий (слева)

Бой с участием россиянина и американца Лэйна Вирнса прошёл 30 января в Эр‑Рияде. Судьи единогласно отдали победу Камоцкому.

После победы Пельмень заявил, что гордится своим успехом, и призвал всех желающих забрать титул выстраиваться в очередь.

В октябре 2024 года финальный поединок Камоцкого и Вирнса завершился вничью.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года российский боец смешанного стиля (MMA) Пётр Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильским спортсменом Дейвисоном Фигейредо на турнире UFC Fight Night в китайском Макао. До поединка оба спортсмена входили в пятёрку лучших бойцов легчайшего дивизиона, при этом Ян занимал третью строчку, а Фигейредо — пятую.