Иркутск, 31 января, 2025, 04:39 — ИА Регнум. «Ангарский маньяк» Михаил Попков снял с одной из своих жертв золотые украшения и продал их скупщикам. Об этом говорится в материалах по делу.

СУ СК РФ по Иркутской области В Иркутске «ангарский маньяк» Михаил Попков осуждён за совершение убийств и покушений на убийство

Как стало известно «РИА Новости» из уголовного дела, Попков после убийства одной из женщин снял с неё золотые украшения — цепочку и кольца, хранил их у себя, а потом продал в Иркутске скупщикам золота.

Как сообщало ИА Регнум, Попков, приговорённый к пожизненному заключению за 83 убийства, не стал обжаловать приговор Иркутского суда ещё за три зверских убийства.

Попков признался ещё в двух совершённых убийствах в 1995 и 1998 годах. В Иркутске 22 ноября 2023 года суд вынес четвёртый приговор Попкову, ранее уже осуждённому, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу о трёх эпизодах он получил ещё десять лет колонии. Попков признан виновным в убийстве ещё трёх женщин.

Доказана его причастность к совершению убийства 27-летней женщины в 1997 году в посёлке Жилкино в Иркутске. В 1998 году на берегу реки Ангары он убил 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске расправился с 31-летней жертвой.

Маньяк задушил двух женщин, третьей нанёс множественные ножевые ранения.

Приговор не был им обжалован и вступил в законную силу. Попков этапирован к месту отбывания наказания — в одну из колоний особого режима в Мордовии.

Попков признан самым кровожадным маньяком. На его счету больше убийств, чем у «ростовского маньяка» Чикатило.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному сроку за убийства 22 женщин и за два покушения на убийства. В ходе судебного следствия он признался ещё в более чем 20 убийствах. В рамках расследования удалось раскрыть ещё 60 убийств. В 2018 году Попков обвинялся в новых преступлениях, жертвами которых были женщины и сотрудник милиции.