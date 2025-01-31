Воронеж, 31 января, 2025, 04:20 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 31 января дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников. В результате отражения атаки ВСУ пострадал один человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь», — уточнил он в Telegram-канале.

В этом же районе повреждения получили частный жилой дом и ферма. В зданиях выбило стёкла. Кроме того, при падении подавленного беспилотника было повреждено остекление на промышленном предприятии Воронежа.

На местах происшествия работают оперативные службы. Глава региона отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 января в Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников ВСУ. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Над российскими регионами силами военных почти за два часа было уничтожено 17 украинских беспилотников, информировали 30 января в Минобороны РФ. Большинство БПЛА обезвредили над территорией Курской области — 11. По два дрона сбили в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.

Ночью 30 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над двумя регионами России. Над Брянской областью перехватили и уничтожили два украинских БПЛА. Ещё три дрона сбили над территорией Белгородской области.