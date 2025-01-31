Вашингтон, 31 января, 2025, 04:03 — ИА Регнум. Оба бортовых самописца обнаружили в самолёте American Airlines после авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Об этом 30 января сообщил телеканал ABC News.

Rameshng Бортовой самописец

«Самописец полётных данных и бортовой речевой самописец, известные как чёрные ящики, были обнаружены на борту самолёта American Airlines», — уточнили журналисты.

По их данным, оба бортовых самописца направили для изучения в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте.

Телеканал CNN со ссылкой на офис сенатора от штата Вашингтон Марии Кэнтвелл отметил, что пока из реки Потомак вблизи Вашингтона извлекли только один чёрный ящик.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января газета The New York Times опубликовала подробности авиакатастрофы. Согласно статье, смена диспетчеров на момент столкновения самолёта и вертолёта в небе над Вашингтоном была «нестандартно» укомплектована. Вместо двух сотрудников работал один. Это вызвало хаос в управлении воздушным движением. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек, включая фигуристов из США и России. Тела извлекли из замёрзшей реки Потомак. Установлено, что вертолёт «Чёрный ястреб» выполнял тренировочный полёт. Незадолго до крушения пилотов попросили изменить маршрут посадки, написало издание.

Столкновение могло случиться по вине пилотов вертолёта, предположил президент США Дональд Трамп. По его словам, очки ночного видения могли «исказить» обзор, в результате чего борт столкнулся с самолётом в небе. Экипаж лайнера действовал правильно, когда шёл на посадку, подчеркнул американский лидер.

Самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе в Вашингтоне 29 января. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.