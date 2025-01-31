* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 31 января, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила и расследует уголовное дело после утечки в СМИ высказывания главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном крахе Украины к лету. Об этом сообщил депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

President.gov.ua Кирилл Буданов

По мнению нардепа, общественный, парламентский контроль должен быть и в военной сфере. Политики, руководители не должны рассказывать в прямом эфире журналистам о каких-то важных деталях, считает Костенко.

«Ну вот открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается. И правильно сделали», — сказал депутат украинской журналистке Наталье Мосейчук, имея в виду Буданова.

Украинские СМИ ранее писали, что Кирилл Буданов на встрече с депутатами заявил о том, что если мирные переговоры не начнутся до лета, то под угрозой может оказаться «само существование» Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в ГУР опровергли информацию журналистов о словах Буданова. Некоторые депутаты Рады подтвердили их, указав при этом, что слова главы ГУР были вырваны из контекста.

Впоследствии в ГУР возмутились, что слова Буданова попали в СМИ, и попытались замять скандал. Глава Центра противодействия коррупции при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также возмутился фактом утечки информации.

Если конфликт на территории Украины не будет остановлен, а террор главы киевского режима Владимира Зеленского не будет прекращён, Украина может исчезнуть уже через год, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.