Москва, 31 января, 2025, 03:31 — ИА Регнум. Государственная дума постарается как можно больше стран ознакомить с информацией о покушении на президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

По его словам, в несколько парламентов мира уже направили соответствующие обращения.

«Все должны знать. Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Если информация о покушении подтвердится, то виновные должны понести «неотвратимую ответственность», добавил Слуцкий.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон в интервью коллеге Мэтту Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена намеревалась убить российского лидера. При этом никакой конкретики и подробностей Карлсон не приводил. Он добавил, что считает такие попытки «безумием». По его словам, команда Байдена предпринимала подобные шаги, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

Госдума приняла решение обратиться в конгресс США и в ООН с требованием провести расследование после заявления американского журналиста о подготовке покушения на Путина.