Вашингтон, 31 января, 2025, 03:14 — ИА Регнум. Смена диспетчеров на момент столкновения самолёта и вертолёта в небе над Вашингтоном 29 января была «нестандартно» укомплектована. Вместо двух сотрудников работал один. Это вызвало хаос в управлении воздушным движением. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек, включая фигуристов из США и России. Тела извлекли из замёрзшей реки Потомак. Последние подробности сообщила The New York Times.

(сс) ERIC SALARD Самолёт авиакомпании American Airlines

Установлено, что вертолёт «Чёрный ястреб» выполнял тренировочный полёт. Незадолго до крушения пилотов попросили изменить маршрут посадки, согласно информации от осведомлённого лица и аудиозаписям, пишет издание.

Исполнительный директор American Airlines Роберт Айсом заявил без подробностей, что пилот самолёта был опытным.

Министр транспорта Шон Даффи отметил, что ночь была ясной, самолёт и вертолёт летели по стандартным маршрутам. По его словам, между диспетчерской вышкой и двумя бортами не было нарушения связи.

Издание акцентировало, что оставшийся на смене один диспетчер «разруливал» между вертолётами в окрестностях аэропорта и самолётами, которые приземлялись и взлетали с его взлётно-посадочных полос. Обычно эти задачи распределяются между двумя диспетчерами.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 января самолёт и военный вертолёт столкнулись в воздухе над Вашингтоном. Оба воздушных судна упали. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

США находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома высказал предположение, что столкновение могло случиться по вине пилотов вертолёта. Очки ночного видения могли «исказить» обзор, в результате чего борт столкнулся с самолётом в небе. Выживших нет. Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». По его словам, столкновение можно было предотвратить.