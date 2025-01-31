Вашингтон, 31 января, 2025, 03:07 — ИА Регнум. Ситуация на тему возможных контактов с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином развивается «очень хорошо». Об этом 30 января заявил президент США Дональд Трамп.

Kosmiczneujawnienie.com Дональд Трамп

Во время беседы в Белом доме журналисты поинтересовались у Трампа, когда он в последний раз общался с Путиным, а также ответил ли Си Цзиньпин на просьбу американского президента помочь в урегулировании кризиса на границе США.

«Дела у нас идут очень хорошо по обоим [направлениям]», — ответил Трамп.

При этом он отказался комментировать возможные контакты с лидерами РФ и КНР.

Как передавало ИА Регнум, Россия остаётся готова к контактам с США на высшем уровне, подтвердил 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока Москва не получала запросов от Вашингтона о переговорах.

После своей инаугурации 20 января Трамп сообщил о планах встретиться с президентом России, не назвав конкретных сроков. Он заявил, что его диалог с Путиным «может быть уже очень скоро».

Газета The Wall Street Journal 19 января написала, что Трамп изъявил желание в свои первые 100 дней у власти отправиться с визитом в Китай. По данным источников издания, целью визита может быть стремление республиканца укрепить отношения с Си Цзиньпином, обострившиеся между Вашингтоном и Пекином в годы правления Джо Байдена.