Вашингтон, 31 января, 2025, 02:41 — ИА Регнум. Из-за конфликта с Россией Украина вернулась в своём развитии на 100 лет назад. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Украина

«Украина отброшена на 100 лет назад, её энергетическая система уничтожена. Кому-то придётся платить за восстановление всего этого. А как много украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они могут никогда не вернуться», — высказался Рубио в интервью американской журналистке Мегин Келли.

По мнению госсекретаря, будущее Украины находится под угрозой. Предыдущая администрация Белого дома каким-то образом убедила людей поверить в то, что Украина могла бы «победить и уничтожить Россию», а также вернуть всё к состоянию 2012 или 2014 года. По итогу человеческие страдания не прекращались, а США при этом финансируют затянувшуюся тупиковую ситуацию, признал Рубио.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством, территорию которого в будущем разделят между собой соседние страны. Он напомнил, что Украина впервые появилась на карте как республика в составе СССР.

Происходящие процессы на Украине превращают её в страну без будущего, считает бывший депутат, премьер-министр Украины, лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко. В частности, происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а сёла исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи, пояснила она.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский довёл Украину до критического состояния. По его словам, ситуация в стране ухудшается на глазах.