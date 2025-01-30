Вашингтон, 31 января, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя авиакатастрофу в Вашингтоне, высказал предположение, что столкновение могло случиться по вине пилотов вертолёта. Очки ночного видения могли «исказить» обзор, в результате чего борт столкнулся с самолётом в небе.

Kosmiczneujawnienie.com Дональд Трамп

«Приборы ночного видения могут исказить обзор. Так что вполне возможно, что это могло произойти», — заявил Трамп 30 января журналистам.

Также президент подчеркнул, что экипаж лайнера действовал правильно, когда шёл на посадку.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе. Выживших в результате столкновения самолёта и вертолёта нет, а его причина пока остаётся неизвестной, отмечал он. Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». По его словам, столкновение можно было предотвратить.

В числе пассажиров много было фигуристов и тренеров. Найдены тела как минимум 28 погибших. Среди них — восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями: Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская.

Самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе в Вашингтоне 29 января. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.