Симферополь, 31 января, 2025, 02:12 — ИА Регнум. Киевские власти делают всё, чтобы территории Украины перешли в руки других государств. Такое мнение высказал член экспертного совета при комитете Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям политолог Иван Мезюхо RT.

ИА Регнум Три сценария для Украины

Эксперт поддержал слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску о неизбежности раздела украинских территорий после завершения конфликта.

«Сами же представители киевской клики делают всё для того, чтобы территории украинского государственного образования отошли другим странам», — считает Мезюхо.

По мнению политолога, если посмотреть на вопрос будущего Украины футурологически, то Румыния может претендовать на часть украинских территорий, Венгрия нацелена на Закарпатье, Польша постоянно говорит о том, что Львов — это не украинский, а польский город.

Как сообщало ИА Регнум, Кэлин Джорджеску заявил, что Украина является вымышленным государством и в дальнейшем его территорию разделят между собой соседние страны. По словам политика, Украина впервые появилась на карте как республика в составе СССР. Сегодня на получение украинских земель рассчитывают Польша, Венгрия и Румыния.

5 декабря издание Rebelion написало, что в споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Британия, каждая из этих стран имеет свои интересы. В некоторых документах, которые были составлены в НАТО, рассматривается гипотетическое административное устройство Украины в случае продолжительного нахождения на её территории иностранных войск.

В соответствии с этими планами, украинское побережье Чёрного моря может отойти Румынии, центральные и восточные регионы Украины рискуют оказаться под контролем ФРГ. Британия рассчитывает получить северные районы, включая Киев.

6 декабря итальянское издание Il Fatto Quotidianо отметило, что после мирного урегулирования украинского конфликта возможны три сценария развития событий. В их числе есть раздел Украины с частичным включением её в НАТО.