Москва, 31 января, 2025, 02:09 — ИА Регнум. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не состоялся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не было», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее Трамп отмечал, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января Дональд Трамп пообещал оказать содействие России с транспортировкой тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. США уже связались с РФ по этому поводу, добавил глава Белого дома. При этом обсуждение данной темы с Владимиром Путиным не велось, заключил он.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан в авиакатастрофе и отметил, что на борту находилось много талантливых россиян. Выживших в результате столкновения самолёта и вертолёта нет, а его причина остаётся неизвестной, отмечал президент США. Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». По его словам, столкновение можно было предотвратить.

Самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

Самолёт разрушился при падении, его обломки разбросало по акватории. Вертолёт также находился в воде. В минобороны США заявили, что Black Hawk вылетел с базы в 40 км от Вашингтона и совершал тренировочный полёт. Он следовал из форта Бивер в штате Виргиния.