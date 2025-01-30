Вашингтон, 31 января, 2025, 01:44 — ИА Регнум. США находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом 30 января заявил американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией, будем содействовать», — ответил журналистам на брифинге глава Белого дома.

В ходе выступления он подтвердил гибель российских граждан в результате крушения пассажирского лайнера. При этом обсуждение данной темы с президентом РФ Владимиром Путиным не велось, добавил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, при столкновении пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 и военного вертолёта Black Hawk погибли фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Эдди Чжоу, Франко Апарисио, сёстры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг, а также тренеры Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.

Также среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду, подтвердила его жена Наталья Гудина.

Вечером 29 января самолёт и военный вертолёт столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

Начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли 30 января проинформировал, что надежды найти выживших нет. Спасательная операция завершена.