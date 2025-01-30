Специалисты установили, откуда на финском побережье появились белые гранулы
Появившиеся на финских берегах белые гранулы оказались из промывочных вод судна
Хельсинки, 31 января, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Гранулы белого вещества, которые обнаружили на берегу полуострова Ханко в Финляндии, попали туда из промывочных вод грузового судна. Об этом сообщил портал MTV Uutiset.
«Вероятно, белые гранулы образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для финской нефтеперерабатывающей компании Neste», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что вода на судне содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Экипаж, как заявили в Neste, не был осведомлён о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта. Отмечается, что эти жиры не опасны для человека или окружающей среды.
Компания взяла на себя ответственность за инцидент и заверила, что возместит возможный ущерб.
Как сообщало ИА Регнум, 29 января на побережье Финляндии были обнаружены неизвестные гранулы белого цвета, которые внешне напоминали град.
Вещество было обнаружено на пляже в городе Ханко, который находится на берегу Балтийского моря. Также его нашли в новом районе в направлении Туллиниеми. Жителям рекомендовали не посещать пляжи, где было обнаружено это вещество.