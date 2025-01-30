Хельсинки, 31 января, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Гранулы белого вещества, которые обнаружили на берегу полуострова Ханко в Финляндии, попали туда из промывочных вод грузового судна. Об этом сообщил портал MTV Uutiset.

MTV Uutiset Белые гранулы

«Вероятно, белые гранулы образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для финской нефтеперерабатывающей компании Neste», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что вода на судне содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Экипаж, как заявили в Neste, не был осведомлён о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта. Отмечается, что эти жиры не опасны для человека или окружающей среды.

Компания взяла на себя ответственность за инцидент и заверила, что возместит возможный ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января на побережье Финляндии были обнаружены неизвестные гранулы белого цвета, которые внешне напоминали град.

Вещество было обнаружено на пляже в городе Ханко, который находится на берегу Балтийского моря. Также его нашли в новом районе в направлении Туллиниеми. Жителям рекомендовали не посещать пляжи, где было обнаружено это вещество.