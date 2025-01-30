Вашингтон, 31 января, 2025, 01:24 — ИА Регнум. Трое школьников и шестеро родителей из округа Фэрфакс штата Вирджиния стали жертвами столкновения пассажирского самолёта и военного вертолёта в Вашингтоне. Об этом 30 января сообщило местное управление школ округа (FCPS).

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

«На данный момент мы располагаем информацией, что трое наших учеников и шесть наших родителей были потеряны (в катастрофе. — Прим. ред.), что повлияло на несколько школ и отделений в FCPS», — говорится в заявлении.

Утверждается, что двое родителей являлись нынешними или бывшими сотрудниками управления.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 января самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

Начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли 30 января проинформировал, что спасательная операция на месте крушения самолёта в американской столице завершена. По его словам, в районе инцидента были найдены тела как минимум 28 погибших. Среди них — восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями: Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.