Анталья, Турция, 31 января, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Власти Антальи 30 января закрыли и опечатали полсотни отелей в рамках проверок, проводимых по всей Турции после трагедии в 12-этажном отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. Об этом сообщили местные власти телеканалу NTV.

Отель Grand Kartal

Отмечается, что во многих гостиницах нашли нарушения, в том числе отсутствие лицензий на деятельность, много вопросов у проверяющих к пожарной безопасности.

«По итогам проверок мы уведомили о закрытии 50 туристических объектов», — цитирует телеканал чиновника.

Также известно, что губернатор Стамбула Давут Гюль распорядился до конца недели закрыть в городе все гостиницы, у которых нет лицензий.

Проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра минтуризма.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на крыше гостиницы в Карталкае в Болу вспыхнул в ночь на 21 января, пламя охватило всё здание. В этот момент в отеле находились свыше 230 постояльцев. В результате трагического происшествия погибли 78 человек. Среди жертв пожара оказались, в частности, 14 членов одной семьи. Много погибло детей.

После пожара задержали заммэра города Болу Седата Гюленера и замначальника пожарной службы Кенана Джошкуна. Позже, 24 января, по решению суда арестовали владельца отеля Grand Kartal Халита Эргюля и управляющего Эмира Араса. В общей сложности по уголовному делу о гибели людей при пожаре задержали 14 человек.

Владелец отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, в котором в результате пожара погибли 78 человек, обвинил в произошедшем персонал.