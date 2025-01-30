Вашингтон, 31 января, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду. Об этом 30 января сообщила его жена Наталья Гудина.

Кадр из видео Александр Кирсанов

«Я потеряла всё: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», — привёл слова супруги Кирсанова телеканал ABC News.

По словам женщины, в последний раз она разговаривала с мужем при посадке в самолёт.

Кирсанов выступал за сборные России, Азербайджана и США. Представляя Россию, в сезоне 1997/1998 он стал вторым на этапе юниорского Гран-при в дуэте с Ольгой Погосян. Также он выиграл чемпионат Азербайджана в сезоне 1999/2000.

После ухода с соревнований в 2004 году Кирсанов работал тренером и хореографом в штате Делавэр.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января около аэропорта имени Рональда Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Лайнер упал в реку Потомак. На его борту были 64 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном и отметил, что на борту находилось много талантливых россиян. Выживших в результате авиакатастрофы нет, причина трагедии пока неизвестна, продолжил американский лидер. По его словам, США находятся в постоянном контакте с Россией и будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину. Также Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он отметил, что столкновение можно было предотвратить.

Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что в упавшем лайнере могли быть как минимум 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата, проходившего в городе Уичито.

Инцидент с крушением попал на видео. Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта об угрозе столкновения с пассажирским самолётом.