Москва, 31 января, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Глава Социального фонда РФ Сергей Чирков уточнил, что с 1 февраля проиндексируют ряд ежемесячных выплат. В их числе страховые пенсии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Чирков напомнил, что увеличение в выплатах получатели увидят не только за февраль, но и за январь.

«Индексация уже произведена, и все пенсионеры, а это 39 млн человек, получат эту сумму вместе с февральской пенсией с учётом доплаты за январь», — цитирует главу ведомства «Российская газета».

Фактически страховая пенсия увеличится на 9,5%.

Также с 1 февраля проиндексируются на размер инфляции и другие ежемесячные выплаты. На 9,5% увеличится сумма материнского капитала. На первого ребёнка он составит 690,3 тыс. рублей, на второго — 912,2 тыс. рублей.

Кроме того, проиндексируют ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для родителей, которые не работают, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребёнка, выплаты по беременности и родам.

Как сообщало ИА Регнум, пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5%. С учётом индексации максимальный размер пособия составит более 15 тыс. рублей.

Максимальный размер выплаты по больничному листу в России в течение ближайших лет возрастёт до 6,8 тыс. рублей в день.