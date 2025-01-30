Москва, 31 января, 2025, 00:34 — ИА Регнум. Детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, в частности вернуть школьные дискотеки. С соответствующей инициативой выступила директор департамента геополитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре.

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«У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] серьёзных, важных мероприятий. А где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки? Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, когда мальчики одеты как мальчики, девочки как девочки. Это очень важно, потому что даже внешний вид предполагает совершенно другого качества отношения между мальчиками и девочками», — пояснила Агре свою точку зрения в ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Директор департамента Минпросвещения привела данные опросов, на основании которых из-за нехватки условий для романтических отношений лишь 8% детей хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте от 18 лет до 21 года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния являются приоритетными общенациональными целями. Личность и мировоззрение ребёнка во многом формируются в домашнем кругу, где прививаются «такие незыблемые нравственные ориентиры», как забота о ближнем — о своих детях и родителях, а также любовь к Родине и чувство сопричастности к её судьбе, добавил глава государства.

Путин 19 декабря 2024 года на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, отметил, что каждый день глав российских субъектов должен начинаться и завершаться решением вопроса демографии в стране.